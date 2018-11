Nemecká ekonomika v 3. kvartáli klesla, prvýkrát za 3,5 roka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 14. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku medzikvartálny pokles, prvý za 3,5 roka. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil predbežné údaje. Dôvodom je najmä obchodný spor medzi USA a Čínou, ktorý zasiahol do vývozu najväčšej európskej ekonomiky. Tá je orientovaná práve na export.Destatis informoval, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka klesol v 3. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,2 %. To je horší vývoj, než čakali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters, ktorí počítali s poklesom o 0,1 %. Zároveň to predstavuje prvý medzikvartálny pokles nemeckej ekonomiky od 1. štvrťroka 2015. Na porovnanie, v 2. štvrťroku ekonomika medzikvartálne vzrástla o 0,5 %.V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka ekonomika zaznamenala po úprave o kalendárne vplyvy rast o 1,1 %. Aj v tomto prípade výsledok zaostal za očakávaniami, keď ekonómovia počítali s rastom o 1,3 %."Za poklesom v porovnaní s vývojom ekonomiky v 2. štvrťroku je najmä vývoj v zahraničnom obchode. Predbežné výpočty ukazujú, že vývoz oproti 2. kvartálu klesol, dovoz sa však zvýšil," uviedol Destatis. Čo sa týka domáceho trhu, vládne výdavky, ako aj firemné investície vzrástli, na druhej strane, spotrebiteľské výdavky klesli.