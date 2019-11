Nemecká ekonomika v 3. kvartáli unikla recesii, potvrdil Destatis

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 22. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika sa v 3. kvartáli vyhla recesii. Potvrdil to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis.Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, uviedol Destatis, ktorý tým potvrdil predbežný odhad z polovice novembra. Najväčšia ekonomika eurozóny tak unikla recesii, ktorú by zaznamenala, ak by v 3. kvartáli evidovala pokles. Nemecká ekonomika klesla v 2. kvartáli o 0,2 % a dva štvrťroky poklesu po sebe predstavujú technickú recesiu.V medziročnom porovnaní vzrástla nemecká ekonomika o 1 %. Aj v tomto prípade Destatis potvrdil predbežný odhad, pričom aj medziročný výsledok znamená výrazné zlepšenie vývoja oproti 2. štvrťroku, keď ekonomika medziročne klesla o 0,1 %.Ekonomiku v 3. štvrťroku podporili výdavky domácností, vládne výdavky, ale aj export. Výdavky domácností vzrástli medzikvartálne o 0,4 %, vládne výdavky o 0,8 % a export sa zvýšil o 1 %. Dovoz vzrástol tiež, avšak iba o 0,1 %.