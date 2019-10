Nemecká firma Puma zvýšila kvartálny čistý zisk zhruba o 30 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma oznámil za 3. kvartál rast čistého zisku zhruba o 30 % a prevádzkového zisku takmer o štvrtinu, k čomu prispel výrazný rast tržieb na všetkých kľúčových trhoch.Puma uviedla, že čistý zisk vzrástol o 29,7 % na 100,5 milióna eur. Zisk pred úrokmi a daňami dosiahol za 3. štvrťrok 162,2 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 24,8 %.Tržby dosiahli 1,48 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 19 % a po úprave o kurzové vplyvy rast predstavoval 17 %. Spoločnosť tak pri tržbách prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,45 miliardy eur.Výrazne ich podporil vývoj na trhoch Ázie/Tichomoria a Amerík, kde rast tržieb dosiahol dvojciferné číslo. Okrem toho, na trhu Európy, Blízkeho východu a Afriky sa tržby zvýšili o 9,7 %.Spoločnosť však dodala, že vo 4. štvrťroku očakáva vplyv amerických dovozných ciel na produkty z Číny, keďže na čínskom trhu tiež vyrába. Situáciu sa však snaží kompenzovať presunutím časti výroby z Číny do iných krajín, napríklad do Vietnamu. Zatiaľ čo pred vyše piatimi rokmi vyrábala v Číne viac než 50 % tovaru určeného pre americký trh, teraz je to menej než 25 %.