Nemecká Innogy predá 40 % vo veternom parku Triton Knoll Japoncom

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Frankfurt nad Mohanom 13. augusta (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Innogy predá vyše 40-% podiel vo svojom projekte veterného parku pri východnom pobreží Británie japonským firmám Electric Power Development a Kansai Electric Power. Innogy si od tohto kroku sľubuje zlepšenie financovania obrovského projektu, ktorého výsledkom bude jeden z najväčších veterných parkov na mori v Európe.Innogy v pondelok informovala, že japonským spoločnostiam predá celkovo 41-% podiel v projekte Triton Knoll, ktorého celková hodnota sa odhaduje na približne 2 miliardy libier (2,23 miliardy eur). Electric Power Development, ktorá pôsobí pod názvom J-Power, prevezme v Triton Knoll 25-% podiel a Kansai Electric získa 16 %. Zvyšný podiel (59 %) si ponechá Innogy.Pre japonské energetické firmy to bude prvá investícia do projektu veterných fariem na mori. Projekt veternej farmy Triton Knoll sa bude nachádzať približne 32 kilometrov od pobrežia východoanglického grófstva Lincolnshire a mal by zabezpečovať dodávky elektrickej energie pre zhruba 800.000 britských domácností.(1 EUR = 0,89675 GBP)