Nemecká justícia potvrdila zákonnosť deportácie islamistu do Turecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 21. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový správny súd so sídlom v Lipsku zamietol v utorok sťažnosť 28-ročného rodáka z Nemecka s tureckými koreňmi podozrivého z teroristických aktivít voči jeho deportácii, ktorú označil za zákonnú.Krajinské ministerstvo vnútra v Šlezvicku-Holštajnsku vnímalo spomínaného muža ako islamského radikála, ktorý môže znamenať ohrozenie vnútornej bezpečnosti v krajine. Malo ísť totiž o sympatizanta teroristickej organizácie Islamský štát, podporujúceho teroristické útoky. Na základe platnej legislatívy preto krajinský rezort nariadil vlani v októbri mužovu deportáciu do Turecka.Rodák z Nemecka, ktorý aj vyrastal v spolkovej republike, má turecké občianstvo.Muž v sťažnosti namietol proti nariadeniu deportácie s tým, že nepredstavuje teroristickú hrozbu. Argumentoval, že sa mu vyčítajú kroky, ktoré urobil nevedome a z naivného záujmu o islam, pričom v žiadnom prípade nevyzýval na útoky, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Keď Spolkový správny súd začiatkom januára zamietol žiadosť tohto muža o predbežné opatrenie, ešte v ten istý mesiac ho deportovali do Turecka. Ani opätovné preskúmanie kauzy neprinieslo zmenu názoru sudcov, ktorí sa opierali pri rozhodovaní o mnoho indícií potvrdzujúcich značnú mieru nebezpečenstva, ktorú vyhostený predstavuje.