Nemecká loď zachránila ďalších 44 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 9. júla (TASR) - Záchranná loď humanitárnej organizácie Sea-Eye zachránila pri pobreží Líbye 44 migrantov vrátane štyroch žien a troch detí. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Sea-Eye.Nemecká organizácia uviedla, že na kritickú situáciu skupiny migrantov pri líbyjskom pobreží ju upozornili tuniskí rybári a civilné lietadlo. Na palube dreveného člnu sa nachádzali utečenci z Bangladéšu, Guiney, Líbye, Pakistanu a Sýrie; boli medzi nimi aj tri deti vo veku tri a päť rokov a 15-mesačný novorodenec.Ako uviedli samotní zachránení migranti, na more sa vydali v sobotu z prístavného mesta Zuára na severozápade Líbye. Zachránila ich loď Alan Kurdi, ktorú prevádzkuje organizácia Sea-Eye.Minulý piatok loď Alan Kurdi zachránila pri brehoch Líbye 65 migrantov zo severnej Afriky. Po tom, ako ich prijala Malta, boli presídlení do iných krajín Európskej únie.Loď chcela pôvodne zakotviť na ostrove Lampedusa, no zmenila smer v dôsledku tvrdého postoja talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho k záchranným plavidlám humanitárnych organizácií. Tým hrozí pokuta až do výšky 50 000 eur, ak bez povolenia vplávajú do talianskych teritoriálnych vôd.Podľa údajov ministerstva vnútra prišlo do Talianska od konca júna 395 migrantov. Salvini v pondelok vyhlásil, že chce na zastavenie prichádzajúcich lodí s migrantmi nasadiť vojenské plavidlá.Lode so zachránenými migrantmi často strávia až niekoľko dní až týždňov čakaním na rozhodnutie, ktorá krajina EÚ ich prijme. Do takejto krízovej situácie sa pri európskych brehoch za posledný rok dostali už asi dve desiatky záchranárskych plavidiel.