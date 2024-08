Nemecká ministerka Baerbocková obvinila Putina z prípravy novej „studenej vojny“ proti Ukrajine

29.8.2024 (SITA.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila ruského vodcu Vladimira Putina z prípravy na novú "studenú vojnu" proti Ukrajine. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Tagesschau.Baerbocková poukázala na to, že v ostatných týždňoch a mesiacoch bola tepelná a iná energetická infraštruktúra terčom úmyselných ruských útokov.„S cieľom, aby ľudia v zime zamrzli," povedala. Putin sa podľa nej snaží o ešte väčšiu „studenú vojnu" ako v predchádzajúcich rokoch. Súčasťou odozvy EÚ by podľa Baerbockovej mal byť aj nový ochranný štít pre Ukrajinu.Uviedla, že Nemecko má v úmysle do konca roka dodať štyri ďalšie systémy protivzdušnej obrany IRIS-T a protilietadlové systémy Gepard. Protivzdušná obrana „je naďalej najdôležitejšou vecou na ochranu ľudských životov na zemi na Ukrajine", skonštatovala Baerbocková.