Nemecká ministerka Baerbocková po návšteve Charkovu prisľúbila ďalšiu pomoc, dôležité je nestratiť pohľad na túžbu Ukrajiny vstúpiť do EÚ

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas prekvapujúcej návštevy Ukrajiny sľúbila, že jej krajina poskytne Kyjevu viac zbraní a pomôže Ukrajine vstúpiť do Európskej únie.Šéfka nemeckej diplomacie pricestovala do východoukrajinského mesta Charkov, kde sa stretla so svojim ukrajinským partnerom Dmytrom Kulebom . Informuje o tom portál news.sky.com.„Toto mesto je symbolom úplnej nezmyselnosti ruskej agresie proti Ukrajine a nekonečného utrpenia, ktorému ľudia, hlavne tu na východe krajiny, čelia každý deň," uviedla Baerbocková. Dodala pritom, že je dôležité nestratiť pohľad na miesto Ukrajiny v Európe a na jej túžbu vstúpiť do EÚ.„Chceme Ukrajine dať veľmi konkrétne ponuky s cieľom dosiahnuť pokrok v posilnení vlády zákona, nezávislých inštitúcií a boja proti korupcii," poznamenala nemecká ministerka zahraničia.Minulý týždeň Nemecko sľúbilo, že v rámci zväčšujúcej sa vojenskej podpory pošle Ukrajine obrnené bojové vozidlá pechoty Marder.