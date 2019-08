Nemecká ministerka chystá zákaz igelitových tašiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 11. augusta (TASR) - Nemecko plánuje zaviesť zákon o zákaze igelitových tašiek, oznámila v nedeľu spolková ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová.povedala pre nedeľník Bild am Sonntag Schulzeová, ktorá vo vláde konzervatívnej kancelárky Angely Merkelovej zastupuje sociálnych demokratov.V akom časovom horizonte by mal byť uvedený zákaz zavedený, ministerka neuviedla. Tento krok by mal podľa nej prispieť k obmedzeniu množstva odpadu a používania plastov.Od roku 2016 sa v Nemecku podarilo výrazne znížiť objem používaných plastov na základe dohody s predajcami, ktorí tak doposiaľ robili na báze dobrovoľnosti.Podľa ministerky bolo toto opatrenie veľmi úspešné, avšak pozitívny trend je potrebné ešteaj legislatívnym zákazom.Spolkový rezort životného prostredia chce podľa svojho hovorcu predložiť predmetný návrh zákona