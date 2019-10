Nemecká ministerka predloží návrh bezpečnostnej zóny v Sýrii

Annegret Krampová-Karrenbauerová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. októbra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová plánuje vo štvrtok na stretnutí svojich rezortných kolegov z členských krajín NATO v Bruseli predložiť plán na zriadenie medzinárodne kontrolovanej bezpečnostnej zóny pozdĺž sýrskej hranice s Tureckom. Krampová-Karrenbauerová v pondelok agentúre DPA povedala, že návrh už schválila a konzultovala so západnými spojencami nemecká kancelárka Angela Merkelová.Krampová-Karrenbauerová predstaví návrh ministrom obrany mimo oficiálneho programu ich štvrtkovej schôdzky v Bruseli. Nemecký Spolkový snem (Bundestag) sa podľa jej slov zároveň ešte musí rozhodnúť, či sa na strážení navrhovanej bezpečnostnej zóny v Sýrii bude nejakým spôsobom podieľať aj nemecká armáda.Turecko spustilo ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.Berlín vníma tureckú ofenzívu ako porušenie medzinárodného práva, avšak k uvaleniu sankcii na Turecko zatiaľ nepristúpil, obmedzil len vývoz zbraní do tejto krajiny.Krampová-Karrenbauerová v pondelok uviedla, že situácia v Sýrii značne ohrozila bezpečnostné záujmy Nemecka i Európy, ktorých kritizovala za to, že sa správajú priveľmi ako diváci. Práve preto má podľa jej slov takáto politická iniciatíva Nemecka prostredníctvom NATO zmysel.