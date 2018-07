Nemecká polícia pátra po Litovčanovi, ktorý uniesol expriateľku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Erfurt 26. júla (TASR) - Policajtom z Erfurtu v nemeckej spolkovej krajine Durínsko sa napriek enormnej snahe do štvrtkového večera nepodarilo zadržať 41-ročného muža z Litvy, ktorý v skorých ranných hodinách zajal svoju 34-ročnú expriateľku. Stalo sa tak v jej byte, v ktorom sa v inkriminovanom čase zdržiaval aj iný muž, a to potom, čo únosca prenikol do bytu cez balkón a s pomocou noža prinútil ženu, aby ho nasledovala.Rukojemníčku policajti po asi desiatich hodinách popoludní vyslobodili, po hľadanom násilníkovi, ktorý na úteku bodol nožom nezúčastneného 24-ročného muža, sa však akoby zľahla zem.Ženu našli policajti ľahko zranenú a zdravotníci jej následne poskytli nevyhnutné ošetrenie. Zraneného muža operovali a mal by byť mimo ohrozenia života.Informácie priniesli Stredonemecký rozhlas (MDR) a tlačová agentúra DPA.Intenzívne policajné pátranie, do ktorého sa zapojili aj posádka vrtuľníka a psovodi, ovplyvnilo aj plynulosť železničnej dopravy v oblasti. Trať medzi Erfurtom a Weimarom tak v skorých ranných hodinách, ako aj popoludní v plnom rozsahu uzavreli, značné obmedzenia pocítili však občania durínskej metropoly aj pri využívaní niektorých prímestských vlakov. Popoludní bola dočasne mimo prevádzky aj Hlavná železničná stanica v Erfurte.