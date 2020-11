Nemecká polícia prehľadala budovy u osôb, ktoré mali väzby na útočníka z Viedne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká polícia vykonala razie v domoch a podnikoch štyroch osôb, ktoré mali väzby na útočníka z Viedne. Spolková polícia v piatok informovala, že policajti, vrátane príslušníkov protiteroristickej jednotky GSG9, prehľadali budovy v mestách Osnabrück, Kassel a okrese Pinneberg.Spomínaní muži zatiaľ nie sú podozriví z účasti na pondelkovom útoku v rakúskej metropole, existujú však dôkazy, že majú väzby na páchateľa, ktorý tam zabil štyroch ľudí.Rakúske úrady identifikovali útočníka ako 20-ročného Kujtima Fejzulaia, sympatizanta extrémistickej organizácie Islamský štát, ku ktorej sa chcel v Sýrii pridať a odsúdili ho za to. V decembri ho však predčasne prepustili. Mladíka, ktorý mal občianstvo Rakúska a Severného Macedónska, zastrelila polícia krátko po útoku.V Rakúsku sa začalo vyšetrovanie, prečo tamojšie úrady nemali páchateľa pod dohľadom, aj napriek tomu, že ich slovenské orgány upozornili na to, že sa v júli pokúsil v Bratislave kúpiť muníciu do kalašnikova.