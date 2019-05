Nemecká polícia spustila sériu razií voči irackému gangu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecká polícia spustila v stredu ráno razie v 11 mestách v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v rámci operácie zameranej na osoby podozrivé z organizovaného zločinu. Informovali o tom agentúry DPA a AP.Do zásahov, ktoré prebehli v mestách Kolín nad Rýnom, Essen a inde v západonemeckom regióne Porúrie, sa zapojilo niekoľko stoviek policajtov.Razie súvisia s vyšetrovaním irackého gangu podozrivého z účasti na pašovaní ľudí, ako aj nelegálneho obchodovania so zbraňami, narkotikami a falošnými dokladmi totožnosti.Policajná hovorkyňa Sylvia Czapiewská uviedla, že polícia sa zameriava na obytné priestory 34 podozrivých a hľadá najmä dôkazy o ich trestnej činnosti.Podľa polície v Essene neboli zatiaľ zatknutí nijakí podozriví. Operácia by mala pokračovať až do popoludnia.