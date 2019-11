Nemecká polícia zadržala gang, ten privážal Vietnamcov na nútenú prácu

Ilustračná snímka Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Münster 21. novembra (TASR) - Nemecká polícia zatkla šesť osôb, členov gangu, ktorý do Nemecka ilegálne privážal ľudí z Vietnamu a následne ich vykorisťoval pri práci v nechtových salónoch. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Podľa prokuratúry v meste Münster boli Vietnamci nútení pracovať v nechtových salónoch spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko desať hodín denne, pričom mali len jeden voľný deň v týždni.Všetkých šesť zadržaných, štyria muži a dve ženy, pochádza z Vietnamu, dvaja majú nemecké občianstvo. Vyšetrovanie prípadu odhalilo, že títo podozriví spolupracovali s prevádzačmi vo východnej Európe s cieľom dostať do Nemecka najmenej 50 ľudí.Migranti mali gangu platiť za prevoz do Nemecka od 4500 do 22.500 eur a podľa vyšetrovateľov je možné, že im vznikol dlh, ktorí si následne boli nútení odpracovať v nechtových salónoch.Pre gang pracovalo aj približne ďalších 50 migrantov, ktorí boli v Nemecku, hoci už nemali platné víza, uviedla prokuratúra.