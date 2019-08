Nemecká polícia zaistila v súvislosti s vraždou politika CDU 46 zbraní

Walter Lübcke, archívna snímka. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecké orgány zaistili 46 strelných zbraní, ktoré vlastnili traja muži podozriví z vraždy nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ku ktorej došlo začiatkom júna v meste Wolfhagen v spolkovej krajine Hesensko. Správy denníka Der Tagesspiegel v stredu potvrdil aj hovorca ministerstva vnútra, ktorý dodal, že vyšetrovanie stále prebieha.Zbrane ako i ďalšie zhabané predmety - petardy, nože a športové luky teraz skúmajú experti. Ako napísala agentúra DPA, vyšetrovatelia nespresnili, kde zbrane našli, ani to, komu z troch podozrivých patrili.Pre napomáhanie pri páchaní trestnej činnosti sú vyšetrovaní aj Markus H. a Elmar J., ktorí mali hlavnému podozrivému 45-ročnému pravicovému extrémistovi Stephanovi Ernstovi zabezpečiť zbraň na spáchanie vraždy. Stephan E. sa k vražde najprv priznal, svoje priznanie však neskôr odvolal.Lübckeho našli 2. júna na terase jeho domu vo Wolfhagene so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.