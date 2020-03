Nemecká spravodajská služba bude pozorne sledovať frakciu AfD, stranu považuje za extrémistickú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká spravodajská služba bude formálne sledovať frakciu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) , ktorú klasifikuje ako extrémistickú.Vo štvrtok to oznámil šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Thomas Haldenwang s tým, že sledovanie skupiny Der Flügel (v preklade Krídlo, pozn. SITA) je "varovaním pre všetkých nepriateľov demokracie". Strana krok BfV okamžite skritizovala.Der Flügel vedú regionálni lídri AfD v spolkových krajinách Durínsko a Brandenbursko Björn Höcke a Andreas Kalbitz. Prvý menovaný je známy pre svoje krajne pravicové postoje a okrem iného nazval pamätník obetiam holokaustu v Berlíne "pamätníkom hanby".Haldenwang nazval Höckeho a Kalbitza "krajine pravicovými extrémistami" a poukázal na to, že Höcke vedie protiislamskú a protiimigrantskú rétoriku a má úzke väzby na iných známych extrémistov.Sledovanie Der Flügel predstavuje zvýšenie tlaku na AfD a mohlo by posilniť výzvy na zrušenie strany. Štátni zamestnanci vo frakcii by mohli čeliť kontrole aj disciplinárnym opatreniam.