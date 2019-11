Nemecká vláda chce podporiť verejnú dopravu, zvýšia na ňu príspevky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Berlín 6. novembra (TASR) - Nemecká vláda chce uvoľniť viac peňazí pre regionálnu železničnú a autobusovú dopravu a urýchliť plánovanie určitých dopravných projektov. Vyplýva to z návrhov zákonov ministra dopravy Andreasa Scheuera, ktoré boli v stredu predložené na zasadnutí spolkovej vlády.Spolkové krajiny majú v rokoch 2020 až 2023 dostať od Berlína navyše 1,2 miliardy eur na objednávanie autobusových a vlakových liniek od prevádzkovateľov. Viac peňazí dostanú aj obce. Parlament bude môcť v budúcnosti zákonom schváliť 12 vybraných stavebných projektov." povedal Scheuer. To si podľa neho vyžaduje atraktívne ponuky priamo v danom regióne, preto sa štátne príspevky zvýšia na rekordnú úroveň. Berlín v súčasnosti vydáva na verejnú dopravu ročne 8,6 miliardy eur, táto suma sa má podľa ministrovho návrhu zvýšiť ročne o 1,8 %. Do roka 2031 pôjde celkovo o 5,2 miliardy eur navyše.Vláda rozhodla aj o zvýšení príspevkov pre financovanie obecnej dopravy, ktoré sa budú môcť použiť napríklad na budovanie a rozširovanie električkových tratí alebo metra. Príspevky sa majú už v budúcom roku zdvojnásobiť z 332 na 665 miliónov eur. Od roka 2021 počíta s jednou miliardou eur ročne a od roka 2025 s dvomi miliardami eur.Berlín okrem toho priniesol nové pravidlá, ktoré majú urýchliť dôležité dopravné projekty. Vybraných bolo 7 železničných a 5 riečnych projektov, ktoré namiesto úradov bude schvaľovať parlament. Ministerstvo zdôraznilo, že všetky ekologické analýzy a účasť verejnosti zostanú zachované.