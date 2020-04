Nemecká vláda chce predĺžiť kontroly na hraniciach, na vstup do krajiny musíte mať závažný dôvod

Kontroly zaviedli pred mesiacom

Na vstup do krajiny musíte mať závažný dôvod

15.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda plánuje predĺžiť kontroly na štátnych hraniciach, ktoré zaviedla v súvislosti v pandémiou koronavírusu. Informovalo o tom v stredu ministerstvo vnútra.Platiť by mali podľa jeho údajov ďalších 20 dní. O detailoch chce ešte minister vnútra Horst Seehofer hovoriť s premiérmi jednotlivých spolkových krajín.Kontroly zaviedla nemecká vláda pred mesiacom. Odvtedy platia na hraniciach s Rakúskom, Francúzskom, Luxemburskom, Dánskom a Švajčiarskom.Hraničné priechody s Belgickom a Holandskom však kontrolované nie sú. Aj tu však posilnili monitorovanie hraničného priestoru do vzdialenosti 30 kilometrov od hraníc.Osoby, ktoré nemajú nemecké občianstvo ani trvalý pobyt v Nemecku, môžu od polovice marca pre pandémiu koronavírusu do krajiny pricestovať len zo "závažného dôvodu".To sa týka napríklad občanov Európskej únie, ktorí chcú cez Nemecko cestovať domov, alebo tiež vodičov kamiónov, ktorí vozia dôležitý tovar.Vjazd do krajiny je však možný len cez určité hraničné priechody. Od 10. marca platí navyše pre všetkých navrátilcov povinná dvojtýždňová domáca karanténa.