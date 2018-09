Nemecká vláda je znepokojená zdravotným stavom Piotra Verzilova

Na snímke Piotr Versilov. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecká vláda vyjadrila v pondelok znepokojenie v súvislosti so zdravím Piotra Verzilova, člena ruskej punkovej skupiny Pussy Riot, ktorého po náhlom zhoršení zdravotného stavu previezli z Ruska do Nemecka, kde sa podrobuje liečbe.Ako informovala agentúra AP, hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí Maria Adebahrová v pondelok v mene vlády vyjadrila vieru, že Verzilovov stav saHovorkyňa tiež spresnila, že nemecké ministerstvo zahraničných vecí bolo vopred informované o plánoch na prevoz Verzilova z Moskvy do Berlína, ku ktorému došlo v sobotu. Súčasne poprela, že by šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas hovoril minulý týždeň o kauze Verzilov so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.Členovia a sympatizanti Pussy Riot majú podozrenie, že Verzilov bol otrávený. Verzilov bol s podozrením na otravu hospitalizovaný v Moskve 11. septembra.Berlínska nemocnica Charité, kde je Verzilov hospitalizovaný, v utorok zverejní podrobnosti o jeho zdravotnom stave a liečbe.Členka skupiny Pussy Riot Marija Aľochinová v pondelok podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy uviedla, že Verzilovov stav zostáva nezmenený: už vidí i počuje, ale celková diagnóza zatiaľ nie je stanovená.Verzilov si nedávno odpykal 15 dní väzenia za protest na hracej ploche štadióna počas finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konali v Rusku.