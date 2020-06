Nemecká vláda neodporúča ľuďom cestovať mimo Európy, varovanie sa týka viac než 160 krajín

Viac o téme Koronavírus

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecko predĺžilo varovanie pred cestovaním do viac než 160 krajín mimo Európy až do konca augusta. Vláda v Berlíne o tomto kroku rozhodla v stredu.Odporúčanie platí od 17. marca, keď ho zaviedla v súvislosti so stále aktuálnou pandémiou koronavírusu. Týka sa takmer všetkých neeurópskych štátov s výnimkou niektorých, ktoré šírenie infekcie úspešne potlačili.Minulý týždeň Nemecko uvoľnilo svoje cestovné varovanie pre zvyšné členské štáty európskej dvadsaťsedmičky, ako aj pre Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island a Veľkú Britániu. Nemecko zaznamenalo doteraz vyše 186-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, 8 831 osôb tam už nákaze podľahlo.