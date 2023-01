Nemecká vláda potvrdila, že Ukrajine poskytne tanky Leopard 2

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda potvrdila, že poskytne Ukrajine tanky Leopard 2 a schváli žiadosti ďalších krajín, ktoré by chceli spraviť to isté.Kancelár Olaf Scholz v stredu informoval, že „konajú v úzkej koordinácii“ so spojencami.V stanovisku vláda informovala, že najprv poskytne Ukrajine jednu rotu tankov Leopard 2 A6, ktorú tvorí 14 vozidiel, z vlastných zásob. Cieľom je v spolupráci s ďalšími krajinami dodať Ukrajine dva prápory.