Nemecká vláda si chce zachovať majetkový podiel v Deutsche Telekom

Nemecká spoločnosť Deutsche Telekom. Ilustračná snímka.

Berlín 9. septembra (TASR) - Predaj podielu štátu v spoločnosti Deutsche Telekom AG sa oficiálne stále zvažuje. Avšak v súvislosti so stratégiou digitalizácie by chcela spolková vláda v spoločnosti zostať.Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odstupuje od vlastného zámeru predať štátny podiel v telekomunikačnej spoločnosti.uviedol ministrov úrad na otázku frakcie Slobodných demokratov (FDP) v spolkovom parlamente.V odpovedi sa poukazuje aj na to, že významným je okruh tém (firmy), bezpečnosť siete, ktorá má mimoriadny význam. Preto treba pred ďalšími krokmiVláda v Berlíne sa však nevzdáva zámeru predať svoj podiel v Deutsche Post (Nemecká pošta).Štát má na Telekome priamo alebo nepriamo prostredníctvom štátnej banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) majetkový podiel vyše 30 %. V pošte jej patrí viac ako 20 % akcií. V oboch spoločnostiach je s veľkým náskokom ich hlavným akcionárom.Altmaierov nový postoj k privatizácii Telekomu treba vidieť v kontexte súčasnej diskusie o preberaní firiem investormi z Číny. Nedávno zamedzil čínskemu investorovi, aby vstúpil do nemeckého prevádzkovateľa 50-Hertzovej rozvodnej elektrickej siete. Podiel chcel Číňanom predať belgický majiteľ akcií. Napokon ich kúpila KfW. Ekonomický hovorca FDP Reinhard Houben uviedol, že taký prípad zoštátnenia sa môže v krajine uskutočniť iba v mimoriadnom prípade a nie nadlho.Ministerstvo hospodárstva pripravuje aj zmenu zákona o nakúpe akcií nemeckých firiem zahraničnými investormi. V novelizovanom zákone by sa malo uviesť, že vláda môže do obchodnej transakcie zasiahnuť už v prípade, ak by išlo o firmy dôležité z hľadiska štátnej bezpečnosti či o firmy, ktoré pôsobia v kritických oblastiach infraštruktúry.Zmeny v zákone sa budú podľa portálu FAZ-net vzťahovať na investorov z krajín, ktoré sídlia mimo Európskej únie. Tento limit je teraz v zákone stanovený na 25 % majetkového podielu.