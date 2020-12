Nemecká vláda sprísni lockdown a vyzvala obyvateľov, aby sa zriekli vianočných nákupov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2020 - Nemecká vláda v pondelok vyzvala obyvateľov, aby pred blížiacim sa prísnym lockdownom upustili od vianočných nákupov. V pondelok úrady v krajine hlásili 16 362 nových infekcií, čo je zhruba o štyritisíc viac ako pred týždňom. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 188 ľudí. Počet obetí pandémie sa tak zvýšil na 21 975.„Želám si a verím, že ľudia budú kupovať iba to, čo naozaj potrebujú, napríklad potraviny,“ uviedol minister hospodárstva Peter Altmaier. „Čím skôr sa podarí dostať infekcie pod kontrolu, tým lepšie to bude pre všetkých,“ dodal minister.Kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín sa v nedeľu dohodli na sprísnení lockdownu, aby spomalili nárast prípadov ochorenia COVID-19. Prísnejšie opatrenia budú platiť od 16. decembra do 10. januára.Reštrikcie zahŕňajú napríklad zatvorenie väčšiny obchodov a škôl i väčšie obmedzenie sociálnych kontaktov. S výnimkou Vianoc sa vo vnútorných priestoroch bude môcť stretnúť maximálne päť ľudí, pričom sa to netýka detí do 14 rokov. Politici sa tiež dohodli na zákaze predaja zábavnej pyrotechniky k oslave Nového roka a zakázali aj vonkajší predaj alkoholu.