Nemecké automobilky žiadajú od politikov väčšiu podporu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. júna (TASR) - Automobilka BMW chce začať dodávať na trh svoje elektroautá skôr, než pôvodne plánovala. Zákazníci si jej modely budú môcť kúpiť už v roku 2023, teda o dva roky skôr.BMW bude vyrábať 25 modelov na elektrický pohon. Agentúra DPA sa odvoláva na správu denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung publikovanú v pondelok.Predseda správnej rady mníchovského koncernu Harald Krüger pre denník uviedol, že BMW bude každoročne zvyšovať výrobu elektroáut najmenej o 30 %.Správa bola uverejnená krátko pred ďalším „autosamitom" nemeckých predstaviteľov automobiliek so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorý sa uskutoční v jej berlínskom úrade.BMW, rovnako ako všetky ostatné nemecké automobilky, žiada od politikov, aby viac podporovali odbyt elektrických áut.Spoločnosti BMW, Daimler a Volkswagen sa nechcú sústreďovať len na elektrické motory, ktoré by získavali energiu z batérií. Majú v úmysle vyrábať aj hybridné vozidlá s elektrickým a spaľovacím motorom, ktoré by mali oveľa väčší dojazd než auta s batériami.