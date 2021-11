Nemecké centrum pre kontrolu chorôb vyzýva na obmedzenie kontaktov a zrušenie väčších podujatí

Pribudli desiatky úmrtí

Zrušenie väčších podujatí

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vyzvalo ľudí, aby sa vyhýbali veľkým podujatiam a aby obmedzili kontakty, keďže tempo rastu počtu nových infekcií koronavírusom v krajine dosiahlo nový rekord. Inštitút Roberta Kocha v piatok informoval, že sedemdňový priemerný počet nových nákaz stúpol na 263,7 prípadu na 100-tisíc obyvateľov z úrovne 249,1 prípadu na 100-tisíc obyvateľov počas predošlého dňa.V piatok inštitút nahlásil 48 640 nových potvrdených ochorení COVID-19 a ďalších 191 úmrtí. Celkový počet obetí pandémie v Nemecku tak stúpol na 97 389.Vo svojej týždňovej správe Inštitút Roberta Kocha uviedol, že „naliehavo odporúča zrušenie väčších podujatí, ak je to možné, ale tiež obmedzenie všetkých ostatných kontaktov, ktoré nie sú nevyhnutné“. Ak sa podujatiu nedá vyhnúť, inštitút odporúča, aby si ľudia pred účasťou na ňom dali urobiť test bez ohľadu na to, či sú očkovaní.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa na budúci týždeň stretne s premiérmi spolkových krajín, aby koordinovali celoštátne protipandemické opatrenia. Nemecký parlament okrem toho uvažuje o legislatíve, ktorá by poskytla nový právny rámec pre reštrikcie počas zimy.