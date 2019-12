Nemecké dovozné ceny spomalili v novembri tempo poklesu

Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 23. decembra (TASR) - Nemecké dovozné ceny pokračovali minulý mesiac v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Prispeli k tomu najmä nižšie ceny energií. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis.Ceny dovozu klesli v novembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,1 %, zatiaľ čo v októbri pokles dosiahol 3,5 %. To bol najvýraznejší pokles cien dovozu za vyše dva roky. Novembrové tempo poklesu bolo slabšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s poklesom o 2,3 %.Pod novembrový vývoj dovozných cien sa v najväčšej miere podpísalo zníženie cien energií. Oproti novembru minulého roka sa znížili o 12,9 %. Bez započítania energií ceny dovozu klesli v novembri medziročne o 0,6 %.Medzimesačne sa ceny dovozu zvýšili, a to o 0,5 %, zatiaľ čo v októbri zaznamenali pokles o 0,1 %. Ekonómovia očakávali rast o 0,4 %.Ceny vývozu klesli medziročne o 0,1 %, a tiež tak spomalili tempo poklesu, keď v októbri klesli o 0,2 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podobne ako v prípade októbrového vývoja stagnovali.