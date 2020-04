Nemecké firmy počas pandémie využívajú skrátené úväzky, zmierňujú tak výpadky tržieb a udržujú zamestnancov

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zhruba 50 % nemeckých firiem v súčasnosti využíva skrátené úväzky, ďalších 18 % počíta s prepúšťaním zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval vo štvrtok ekonomický inštitút Ifo. V obchode pracuje na skrátené úväzky 55 % a v spracovateľskom priemysle 53 % zamestnancov. V službách je to 48 % a v stavebníctve 37 %.„Pre mnohé firmy je skrátená práca možnosť, ako zmierniť krátkodobé výpadky tržieb a udržať si zamestnancov,“ uviedol Klaus Wohlrabe z inštitútu Ifo.Pokles tržieb vzhľadom na pandémiu koronavírusu očakávalo v aprílovom prieskume mníchovského inštitútu 84 % oslovených firiem. Vyšší obrat predpokladajú iba 4 %, ďalších 12 % počíta so stagnáciou.