Nemecké koaličné strany dosiahli dohodu o úprave starších dieselov

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecké koaličné strany dosiahli dohodu o úprave starších naftových vozidiel. Podľa dohody majitelia týchto áut v mestách, ktoré majú veľké problémy s nadmerným znečistením ovzdušia, mali mať možnosť vybrať si medzi modernizáciou hardvéru a finančnou podporu na kúpu nového auta.Kancelárka Angela Merkelová a predstavitelia koaličných strán po nočnom maratóne rokovaní oznámili v utorok v skorých ranných hodinách, že sa dohodli na spôsobe zníženia znečistenia v mestách pred zavedením nepopulárneho zákazu vjazdu starších dieselových áut.Podľa dokumentu, ktorý sa agentúram podarilo získať pred oficiálnym zverejnením textu dohody, nemeckí výrobcovia automobilov súhlasili, že ponúknu program výmeny s atraktívnymi cenovými stimulmi alebo zľavami pre majiteľov dieselových vozidiel spĺňajúcich staršie emisné normy Euro 4 a Euro 5. Súčasná norma je Euro 6.Koaličné strany uviedli v dokumente, že okamžité zavedenie takýchto stimulov pomôže zabezpečiť, aby všetci postihnutí majitelia starších dieselových vozidiel získali nové auto ešte predtým, ako sa zavedie zákaz ich vjazdu do miest.Druhou možnosťou sú dodatočné úpravy starších dieselových vozidiel a ich vybavenie tzv. SCR katalyzátormi, aby spĺňali novú normu. Ak by sa však pre tieto úpravy rozhodla väčšina majiteľov áut, automobilový priemysel by to mohlo stáť miliardy eur.Nemecké koaličné strany zároveň očakávajú, že aj zahraniční výrobcovia automobilov predložia nemeckým zákazníkom podobné ponuky.Nemenovaný zdroj z nemeckého Volkswagenu (VW) však upozornil, že koncern nie je pripravený pokryť plné náklady na úpravy starších dieselových áut.dodal zdroj.Francúzsky Renault v utorok uviedol, že ponúka majiteľom starších dieselových vozidiel v Nemecku stimuly do výšky 10.000 eur na kúpu nového vozidla.povedal Carlos Ghosn, generálny riaditeľ spoločnosti Renault Nissan novinárom na autosalóne v Paríži.Švédske Volvo v tejto súvislosti skonštatovalo, že by mohlo zvážiť ponuku stimulov, ale neuvažuje o žiadnych úpravách hardvéru dieselových áut v Nemecku.Podľa koaličného dokumentu, ak vlastníci starších osobných áut budú chcieť dodatočné úpravy, a ak to bude vhodné a dostupné, vláda očakáva, že náklady ponesú výrobcovia.Pokiaľ ide o dodávky a nákladné autá, vláda bude dotovať ich úpravy až do výšky 80 %.Nemecký Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA) informoval, že v krajine je zaregistrovaných 3,1 milióna dieselových vozidiel s normou Neurob 4 a 5,7 milióna áut s normou Neurob 5.Výrobcovia áut sa domnievajú, že len malá časť vlastníkov dotknutých vozidiel sa rozhodne pre dodatočné úpravy, a nie pre kúpu nového auta.Až 70 % nemeckých miest pritom vlani prekročilo povolené limity oxidov dusíka. Viaceré z nich preto uvažujú, že zakážu vjazd týchto áut a nemecké súdy im k tomuHamburg napríklad v máji zakázal starším dieselom vjazd do dvoch ulíc a podobný zákaz vo finančnom centre Frankfurt nad Mohanom má nadobudnúť účinnosť vo februári 2019.Spolkový úrad pre životné prostredie odhaduje, že v Nemecku ročne zomrie predčasne asi 6000 ľudí na choroby srdca a krvného obehu vyvolané oxidom dusičitým (NO2). Ten môže mať už pri nízkych koncentráciách, ak sú im ľudia vystavení dlhodobo, vážne následky.