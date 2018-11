Nemecké ministerstvo dopravy odmietlo zvýšiť limit pre náklad

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. novembra (TASR) - V nemeckých dopravných predpisoch sa uvádza, že najvyššia hmotnosť nákladných áut na cestách môže byť 40 ton, a to vrátane samotného vozidla. V poslednom období sa o zmenu limitu usilovalo 13 hospodárskych zväzov. Medzi nimi boli zväz oceliarov, chemického priemyslu a petrochemického priemyslu.Zväzy žiadali o zvýšenie limitu na 44 ton. Argumentovali tým, že ak sa odráta hmotnosť vozidla, potom sa na ňom zvyčajne môže prepraviť len 26 ton nákladu.Navrhovatelia zmeny limitu argumentovali spolkovému ministerstvu dopravy tým, že ťažší náklad na vozidle o štyri tony by priniesol viaceré ekonomické efekty. Konkrétne by ročne ubudli na cestách milióny jázd 'tirákov'. Najazdili by menej miliónov kilometrov. Znížila by sa spotreba pohonných látok. Do ovzdušia by sa dostalo menej škodlivého kysličníka uhličitého. To by sa prejavilo v znížení zaťaženia životného prostredia.uviedli tiež zväzy v návrhu.Mnoho firiem sa už dlho sťažuje, že v krajine je na dopravnom trhu málo kapacity, a preto nemôžu rýchlo prepravovať tovary k zákazníkom. Zvýšenie limitu na 44 ton by bolo podľa navrhovateľov dobrým krokom, ako tento problém riešiť.Portál denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedol, že ministerstvo návrh odmietlo. Uviedlo, že vyššia hmotnosť vozidiel by viedla. Návrh zväzov sa vzťahoval na prepravu nákladu po cestách z miesta nakládky bez prerušenia do cieľa jazdy.V Nemecku je však aj teraz povolená jazda vozidiel do 44 ton na kratšiu vzdialenosť v prípade, ak sa náklad prepravuje do prístavu, alebo na železničnú stanicu, kde sa prekladá na lode, alebo nákladné vagóny.Rozhodnutie spolkového ministerstva dopravy privítali ochrancovia životného prostredia. „uviedol Arne Fellermann z ochranárskej organizácie BUND. Tým by sa podľa neho neprerušovaná doprava ťažkých nákladov stala atraktívnejšia než prerušovaná. To by bolo zlé pre ochranu klímy.