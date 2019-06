Nemecké mýto porušuje antidiskriminačné zákony EÚ, rozhodol súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 18. júna (TASR) - Nemecký systém poplatkov za používanie diaľnic porušuje antidiskriminačné zákony Európskej únie (EÚ), pretože jeho ekonomickú záťaž by znášali výlučne vodiči áut registrovaných v iných štátoch bloku. Rozhodol o tom v utorok európsky súdny dvor, ktorý uznal sťažnosť Rakúska na plánované mýto.Podľa nemeckého systému, ktorý už prešiel legislatívnym procesom, ale zatiaľ nebol zavedený, by síce mali platiť mýto všetci užívatelia diaľnic, ale domáci vodiči by zaň dostali plnú náhradu vo forme zľavy na daň z vozidla.Takzvaný poplatok za infraštruktúru je obrovským politickým problémom vlády kancelárky Angely Merkelovej.Susedné Rakúsko, podporované Holandskom, napadlo mýto na európskom súde. Argumentovalo, že Nemecko by tým porušilo pravidlá bloku, keďže plánuje diskriminovať štátnych príslušníkov z iných členských štátov.Je zriedkavé, aby jeden členský štát bloku začal takúto procedúru proti druhému, zvyčajne podniká takéto kroky Európska komisia.Nemecko chcelo začať s výberom mýta od októbra 2020.