Nemecké nákladné vozidlá sú čoraz bezpečnejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. septembra (TASR) - Nákladné vozidlá registrované v Nemecku sa v posledných rokoch stali bezpečnejšími. Vyplýva to zo správy TÜV o nákladných vozidlách, ktorá sa zverejňuje každé dva roky.povedal Richard Goebelt, riaditeľ odboru vozidiel a mobility združenia TÜV. Podľa najnovšej správy síce takmer každý piaty nákladiak (19 %) neprešiel cez technickú kontrolu pre závažné technické nedostatky, v roku 2017 to však bolo 22 % a v roku 2015 až 25 %.hodnotí Goebelt. Nákladné autá s celkovou hmotnosťou od 3,5 tony musia v Nemecku absolvovať technickú kontrolu každých 12 mesiacov. U vozidiel starších než tri roky sa má každého polroka vykonávať aj kontrola bezpečnosti.Podľa tohtoročnej správy TÜV vykázalo 14 % preverovaných vozidiel mierne nedostatky, 67 % nemalo žiadne nedostatky. Podiel bezchybných vozidiel tak v porovnaní s rokom 2017 vzrástol o 5 %.Napriek tomuto pozitívnemu trendu sa však z pohľadu TÜV stále nachádza na nemeckých cestách priveľa nákladiakov s výraznými technickými nedostatkami, ktoré spôsobujú dopravné nehody a môžu stáť ľudské životy. Dokazuje to fakt, že 1300 vozidiel označili technici TÜV za nespôsobilé pre cestnú premávku a boli okamžite stiahnuté z prevádzky. To nastáva napríklad v prípade skorodovaných nosných častí karosérie.dodal Goebelt.