Nemecké obce a krajiny žiadajú výnimku z mýta pre smetiarov

Berlín 6. júla (TASR) - Spolkové krajiny a obce žiadajú vládu o udelenie výnimky z mýta pre smetiarske vozidlá a ostatné autá komunálnych služieb. Upozorňujú, že presun prepravy domáceho a komunálneho odpadu na železnice nie je možný ani rozumný. Z mýta, ktoré medzičasom platí na všetkých cestách, boli medzičasom vyňaté vozidlá čistenia ciest a zimnej údržby.Horná snemovňa parlamentu navrhuje, aby sa pri plánovanom zohľadnení hlučnosti v mýte viac brala do úvahy denná doba a nočné jazdy by mali byť drahšie.Od 1. januára 2019 začnú platiť nové sadzby, ktoré budú viac odstupňované podľa hmotnosti nákladného vozidla. Spolková vláda očakáva dodatočný príjem vo výške jednej miliardy eur. Do 1. júla sa mýto pre nákladné vozidlá vzťahovalo na diaľnice a zhruba 2300 kilometrov ciest vyššej triedy. Od 1. júla sa už platí v celej sieti v dĺžke 39.000 kilometrov.