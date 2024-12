Nemecké politické strany predkladajú vízie pre ekonomiku či riešenie migrácie, líšia sa aj prístupom k pomoci Ukrajine

Vízie strán

Dane a migračná politika

Pomoc Ukrajine

28.12.2024 (SITA.sk) - Uplynulý rok v Nemecku bol rokom, v ktorom sa nezhody vo vládnej koalícii Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza , Zelených a slobodných demokratov vyostrili natoľko, že viedli k rozpadu vlády. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier po Vianociach prikázal rozpustenie parlamentu a vypísanie nových volieb na 23. februára, čiže o sedem mesiacov skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Jeho krok nasleduje po tom, ako parlament 16. decembra nevyslovil vláde dôveru.Trojkoalícia sa rozpadla začiatkom novembra, keď Scholz odvolal zástupcu Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christiana Lindnera z postu ministra financií. Tento krok urobil po týždňoch sporov o spôsoboch, ako podporiť stagnujúcu ekonomiku krajiny. Lindner nesúhlasil so zvýšením daní alebo so zmenou prísnych limitov Nemecka v oblasti zvyšovania dlhu. Po odvolaní slobodní demokrati odišli z koalície.Scholzovi sociálni demokrati a ich koaliční partneri Zelení chceli masívne štátne investície a odmietli návrhy slobodných demokratov na obmedzenie sociálnych programov. Lindner na svoje odvolanie reagoval obvinením Scholza z toho, že „neuznal potrebu nového ekonomického prebudenia v našej krajine". Líder Slobodných demokratov zároveň vyhlásil, že návrhy kancelára na oživenie ekonomiky sú „ťažkopádne, neambiciózne a nijako neprispievajú k prekonaniu základnej slabosti rastu našej krajiny."Vládne strany aj opozícia už predkladajú svoje vízie pre ekonomiku, riešenie migrácie a pre ďalšiu pomoc Ukrajine. Opozičná Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) na čele s Friedrichom Merzom sľubuje zníženie daní pre jednotlivcov a firmy. Chce finančne zatraktívniť pracovné nadčasy a zrušiť daň, ktorú ľudia s vyššími príjmami stále platia na financovanie nákladov na integráciu bývalého východného Nemecka. CDU dúfa, že uvoľní peniaze reformou systému dávok pre dlhodobo nezamestnaných. Sľubuje aj zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na stravovacie služby.Scholzovi sociálni demokrati plánujú nižšie daňové zaťaženie pre 95 % pracujúcich a zníženie DPH na potraviny. Sociálni demokrati a zelení sa zhodujú v snahe o zvýšenie minimálnej mzdy z 12,82 eura na 15 eur za hodinu. Scholzova strana okrem toho chce založiť fond na investovanie verejných a súkromných financií do energetických sietí, inovatívnych spoločností a výstavby nových domov. Podobné v oblasti investícií návrhy majú aj Zelení.Pokiaľ ide migračnú politiku, CDU presadzuje jej sprísnenie. Chystá sa zvýšiť deportácie migrantov, ktorí nemajú nárok na pobyt, a označiť viac krajín za bezpečné, čo by úradom umožnilo urýchliť azylové konania. Kresťanskí demokrati zároveň plánujú zrušenie legislatívy schválenej za Scholza, ktorá zmiernila pravidlá na získanie nemeckého občianstva.Sociálni demokrati tvrdia, že opatrenia, ktoré vláda pri riešení problému migrácie prijala, vrátane hraničných kontrol, migráciu už výrazne znižujú. Zelení žiadajú „spravodlivé“ a „záväzné“ rozdelenie žiadateľov o azyl medzi jednotlivé členské krajiny Európskej únie . Pokračovanie pomoci Ukrajine sľubujú nemeckí sociálni demokrati, Zelení aj kresťanskí demokrati, ale dôraz kladú na odlišné aspekty.Scholz hovorí, že chce, aby Nemecko zostalo najväčším európskym podporovateľom Kyjeva, ale naďalej nechce Ukrajine dodávať rakety dlhého doletu Taurus. Zelení a kresťanskí demokrati sú však možnosti dodávok rakiet dlhého doletu otvorenejší. CDU okrem toho chce vytvoriť „kontaktnú skupinu“ spolu s Francúzskom, Poľskom a Veľkou Britániou, aby konzultovala s USA stratégiu podpory Ukrajiny a poskytla jej „dôveryhodné bezpečnostné záruky“.