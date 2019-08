Nemecké prístavy sú na prípadný tvrdý brexit pripravené

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 23. augusta (TASR) - Nemecké prístavy sú pripravené na prípadný tvrdý brexit. Uviedli to zástupcovia prístavov s tým, že zamestnanci boli na takúto možnosť adekvátne školení.povedal pre nemecký denník Neue Osnabrücker Zeitung Timo Schön, výkonný riaditeľ spoločnosti Dolnosaské prístavy. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa Schöna by z odchodu Británie z Európskej únie mohli ťažiť aj holandské prístavy. Ako dodal, sú schopné urýchlene vypomôcť, ak by si to situácia vyžadovala.Ani dva najväčšie prístavy v Nemecku, Hamburg a Bremerhaven, sa prípadného tvrdého brexitu neobávajú. Hovorca prístavu Bremerhaven Holger Bruns povedal, že tovar dodávaný do Británie predstavuje iba 2 % z celkového objemu tovaru, ktorý prístavom prechádza.Aj v Hamburgu počítajú s podobnou situáciou ako v Bremerhavene, keďže tovary určené do Británie predstavujú zhruba len 3 % z celkového objemu každoročne vybavovaného tovaru. Ročne je to približne 30.000 kontajnerov (do aj z Británie), čo podľa vedenia prístavu "nebude problém v prípade neriadeného brexitu zvládnuť".