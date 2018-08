Nemecké spolkové krajiny odhadujú škody na úrode 3 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Berlín 18. augusta (TASR) - Osem spolkových krajín nahlásilo centrálnej vláde v Berlíne škody spôsobené suchom za takmer 3 miliardy eur. Podiel severného Nemecka na nich dosiahol vyše 1,93 miliardy eur. V sobotu o tom informovali denníky Neue Osnabrücker Zeitung a Passauer Neue Presse.Spolková vláda bude rokovať o pomoci farmárom v stredu (22.8.). Ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová bude na rokovaní informovať o bilancii tohtoročnej žatvy. Straty by mal posúdiť vládny kabinet a rozhodnúť, či tento rok ide o škody. Takéto stanovisko treba na to, aby pomoc sektoru poskytli nielen vlády spolkových krajín, ale aj spolková vláda.Prvýkrát pomohol Berlín farmárom v roku 2003. Zväz nemeckých roľníkov v posledných týždňoch už viackrát žiadal miliardovú pomoc.Predseda zväzu roľníkov Joachim Rukwied novinám povedal, že sa mnoho farmárov dostalo do stavu existenčnej núdze.zdôraznil Rukwied.