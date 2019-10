Nemecké úrady nie sú spokojné s recykláciou obalových materiálov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. októbra (TASR) - Recyklácia obalových materiálov v Nemecku je z pohľadu zodpovedného úradu nedostatočná.povedala šéfka Centrálneho registra pre obalové materiály Gunda Rachutová pre denník Welt am Sonntag. Rachutová začala pracovať pred deviatimi mesiacmi, keď 1. januára vstúpil do platnosti nový zákon o recyklácii obalov a vytvoril aj jej úrad.Množstvo opätovne použiteľného papiera a kartónov, ľahkých obalov a skla síce stúplo, ale nie očakávaným tempom.povedala Rachutová. Licencované množstvo ľahkých obalov vzrástlo o 5 %, čo je len spolovice toľko, koľko sa očakávalo.Rachutová dúfa, že v poslednom kvartáli dostanú ďalšie hlásenia a dovtedy úrad bude poznať väčšinu hriešnikov. Ak v nadchádzajúcich týždňoch neprídu dodatočné hlásenia, úrad spustí správne konanie, na konci ktorého čakajú na hriešnikov pokuty.ohlásila Rachutová.Úrad vedie register obalov pre podniky, ktoré do sveta púšťajú rôzne obaly. Preto sa musia podieľať aj na nákladoch na ich likvidáciu a recykláciu a licenčné poplatky sa platia do duálnych systémov, napríklad do Zeleného bodu (Grüner Punkt). V registri je evidovaných 175.000 podnikov, čo je trojnásobok toho, čo bolo pred rokom.