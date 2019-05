Nemecké úrady udelili v 1. kvartáli menej stavebných povolení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 20. mája (TASR) - Napriek nedostatku bytov vo veľkých nemeckých metropolách bolo v prvom kvartáli schválených menej bytov než pred rokom. Podľa Spolkového štatistického úradu od januára do marca schválili úrady výstavbu niečo vyše 65.700 bytov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 2330 bytov (-3,4 %).Vzostup nastal iba v prípade jednorodinných domov, kde sa počet povolení zvýšil o 2,3 % na 21.228 obytných jednotiek. Všetky ostatné druhy výstavby zaznamenali pokles, vrátane viacrodinných domov, kde sa počet povolení znížil o 4,4 % na 37.649.Na to, aby sa pokryl vysoký dopyt po nehnuteľnostiach, by podľa odhadov odborníkov bolo potrebné v Nemecku postaviť ročne 350.000 až 400.000 bytov. Vlani bola povolená výstavba zhruba 302.800 bytov, po započítaní nebytových priestorov bolo udelených približne 347.000 stavebných povolení. V 1. kvartáli 2019 poskytli úrady celkovo 75.628 povolení, vrátane nebytových budov, čiže o 2,8 % menej než v rovnakom období minulého roka.Podľa branže výstavbu brzdia najmä zdĺhavé povoľovacie procesy a byrokracia. Remeselníci sú navyše rezervovaní na celé mesiace dopredu a ceny stavebných prácu stúpajú aj vzhľadom vysoký dopyt.povedal Andreas Mattner, prezident Centrálnej realitnej komisie (ZIA), ktorá je zastrešovacím združením tejto branže.