Nemeckí futbalisti napodobnili rok 1938, Löw: Sklamanie je obrovské

Joachim Löw, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 28. júna (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia vypadla v otváracej fáze majstrovstiev sveta po roku 1938 iba druhýkrát v histórii a premiérovo od zavedenia skupinových bojov. Na tohtoročnom šampionáte v Rusku zdolala len Švédsko a po prehrách s Mexikom a Kórejskou republikou skončili obhajcovia titulu spred štyroch rokov až na poslednom mieste F-skupiny.V roku 1938 odštartoval turnaj rovno osemfinálovými súbojmi, Nemcov vtedy hneď na úvod šampionátu vyradilo Švajčiarsko.citovala agentúra DPA nemeckého trénera Joachima Löwa.Ihneď po zápase sa ozývali hlasy z radov fanúšikov i bývalých reprezentantov, ktoré vyzývali kormidelníka na odstúpenie. Päťdesiatosemročný kouč má zmluvu s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) až do roku 2022, no jeho budúcnosť pri národnom tíme je nateraz otázna.Rozhodnutie o jeho budúcnosti by malo padnúť v najbližších dňoch.povedal prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel pre magazín Sport Bild.Rovnako ako "Nationalelf" dopadli obhajcovia titulu aj v rokoch 2002 (Francúzsko), 2010 (Taliansko) a 2014 (Španielsko).uviedol ofenzívny hráč Löwovho výberu Thomas Müller.Nemecko malo 70% držanie lopty a jeho hráči si pripísali 26 streleckých pokusov, na bránku však išlo len šesť a gól nedali. Dôležitými faktormi nemeckého neúspechu sú podľa miestnych médií aj to, že niektorí dôležití členovia reprezentácie neprežili ideálnu minulú sezónu, reprezentácii chýba hrotový útočník typu Miroslava Kloseho a bundesligové kluby, okrem Bayernu Mníchov, nedosiahli v sezóne 2017/18 žiadne prenikavé výsledky.vyhlásil stopér Mats Hummels.Kormidelník kórejského národného tímu Šin Te-jong je nadšený z víťazstva nad silným súperom, no zároveň cíti aj sklamanie z vypadnutia.Mužom zápasu sa stal brankár kórejskej reprezentácie Čche Hjon-u.