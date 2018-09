Nemeckí piloti Ryanairu vstúpia v stredu ráno do 24-hodinového štrajku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. septembra (TASR) - Odborová organizácia nemeckých pilotov nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti Ryanair ohlásila na stredu 12. septembra 24-hodinový štrajk.Protestná akcia by sa mala začať v spomínaný deň o 03.01 h a mala by sa dotknúť všetkých letov vypravovaných v priebehu daných 24 hodín z letísk v spolkovej republike.Odborári v zdôvodnení uviedli, že pre nemeckých pilotov nemôže byť určujúca kolektívna dohoda uzavretá s ich kolegami v Írskej republike a Taliansku, pretože v nej nefigurujú dôležité záležitosti. V prípade Írska napríklad nedošlo k dohode o mzdových otázkach a pracovných podmienkach, takže tam môže dôjsť i k ďalšiemu štrajku. V Taliansku sú zasa štrukturálne otázky súvisiace s pracovným časom a mzdou upravené pre nich neadekvátnym spôsobom.Vo vyhlásení sa súčasne upozorňuje na odmietavý postoj spoločnosti k predloženým návrhom odborárov a na jejSedem odborových organizácií zastupujúcich palubný personál nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair v piatich európskych krajinách - Belgicku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku a Taliansku - pohrozilo v uplynulý piatok štrajkom, ak aerolínie nebudú ochotné pristúpiť na zlepšenie pracovných podmienok. Ak k dohode nedôjde, štrajk sa uskutoční koncom septembra.Rozhodnutie o tejto protestnej akcii by malo padnúť do 13. septembra.