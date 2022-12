Nemeckí poslanci sa zaoberajú sprisahaním Ríšskych občanov, extrémisti vytvárajú siete siahajúce do stredu spoločnosti

Ako útok na Kapitol

Zadržali aj sudkyňu

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckí poslanci sa podrobnejšie zaoberajú údajným plánovaným prevratom, ktorý úrady odhalili minulý týždeň, keď polícia zadržala desiatky ľudí napojených na krajne pravicové hnutie Ríšski občania (Reichsbürger).Zadržaných 24 Nemcov a jeden Rus sú podozriví z členstva alebo podpory teroristickej organizácie, ktorá sa chystala zvrhnúť vládu.„Očividne existovali plány, ktoré sú na základe rozsahu ich zámerov proti našej liberálnej demokracii šokujúce. Teraz je potrebné dôkladne preskúmať dôkazy, ktoré boli zhromaždené," vyjadril sa po stretnutí so spolkovými prokurátormi poslanec za stranu Zelení Konstantin von Notz, ktorý udalosti označil za mimoriadne znepokojujúce.Notz a ďalší poslanci sprisahanie prirovnali k útoku na americký Kapitol v januári 2021. Prokuratúra uviedla, že niektorí zo zadržaných ľudí plánovali vtrhnúť do nemeckého parlamentu so zbraňami.„V posledných rokoch sme znovu a znovu videli, že budovy parlamentu sú vítaným cieľom krajne pravicových extrémistov, konšpiračných teórií a ich priateľov,“ skonštatoval poslanec Slobodných demokratov Konstantin Kuhle.Zároveň varoval, že krajne pravicoví extrémisti čoraz viac vytvárajú siete, ktoré siahajú hlboko do „stredu spoločnosti“, vrátane vojakov a policajtov.Jednou za zadržaných je bývalá poslankyňa krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a sudkyňa Birgit Malsack-Winkemann.Ministerka vnútra Nancy Faeser navrhla sprísniť pravidlá pre štátnych zamestnancov podozrivých z podpory protivládnych hnutí, akými sú napríklad Ríšski občania. Podľa poslanca