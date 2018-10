Nemeckí roľníci nebudú spokojní s nižšími dotáciami po roku 2021

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stuttgart 5. októbra (TASR) - Prezident nemeckého roľníckeho zväzu Joachim Rukwied pokladá tempo zmien v budúcich európskych agrárnych dotáciách za rýchle.uviedol Rukwied v piatok v Stuttgarte, kde sa konala porada k rozpočtu EÚ na nové plánovacie obdobie.Rozhodnutie o rozpočte EÚ by sa malo prijať na jar 2019. Májové voľby do Európskeho parlamentu jeho konečnú podobu zrejme znovu otvoria.Podľa plánov Európskej komisie (EK) by mali nemeckí roľníci dostať v nasledujúcom desaťročí podstatne nižšie subvencie. Hlavným dôvodom bude odchod Británie z Únie a presun značných prostriedkov na podporu migrantov.Nemeckí roľníci však nesúhlasia so znižovaním subvencii a sú pripravení konať. Na európskych peniazoch sú mnohí z nich existenčne závislí.Spolková ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová v piatok na akcii povedala, že k zníženiu dotácii nedôjde. V koaličnej zmluve súčasnej spolkovej vlády sa zakotvilo, že úroveň podpory roľníkom zostane nezmenená.V návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 sa vyčleňuje pre nemecký agrárny sektor 41 miliárd eur. Zo súčasného rozpočtu dostanú z Bruselu 44,1 miliardy eur.