Nemeckí vedci vyzývajú k rozsiahlemu testovaniu, iba tak sa môže ekonomika otvoriť naplno

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemeckí vedci združení v iniciatíve NoCovid Group vyzývajú na zavedenie rozsiahleho systému testovania, zrýchlené trasovanie kontaktov a urýchlený postup vakcinácie. Iba za týchto podmienok bude možné opäť otvoriť ekonomiku.Otvorenie v bezprostrednej budúcnosti by zmarilo ťažko vybojované výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť v posledných týždňoch. Testovanie sa musí stať súčasťou bežného života, uviedol v utorok ekonomický inštitút Ifo.„Ak chceme, aby sa ekonomika zotavila, musí byť otvorenie podporené efektívnou testovacou stratégiou a nesmie spôsobiť prudký nárast infekcií,“ uviedol prezident inštitútu Ifo a spolupracovník iniciatívy Clemens Fuest.Ak chcú politici napríklad otvoriť kultúrne podujatia a všeobecne sektor služieb, odporúča sa, aby to podmienili plánmi na rýchle antigénové testovanie, prispôsobenými hygienickými konceptami a digitálnym zberom dát. Vzhľadom na to, že tento prístup zabráni infekciám, by jeho zavedenie bolo v najlepšom záujme poskytovateľov kultúrnych a iných služieb.Testovať by sa mali už ľudia s najľahšími príznakmi, ako aj osoby s vážnymi zdravotnými rizikami. V červených zónach s vysokými mierami nákazy by sa mali ľudia testovať dvakrát za týždeň. Rovnako dva razy za týždeň by sa mali testom podrobiť študenti a učitelia všetkých škôl, ako aj deti a zamestnanci centier dennej starostlivosti. To isté by malo platiť pre zamestnancov, ktorí nepracujú z domu, ako aj pre zamestnancov verejnej správy a ubytovacích centier pre utečencov.Testovanie je kľúčový nástroj pre udržanie pandémie pod kontrolou, uvádza sa ďalej v tlačovej správe. Cieľom je podľa iniciatívy udržať počty infekcií nízko a zabrániť ďalšiemu nárastu. Infekcie preto treba odhaliť už v skorom štádiu a infikovaní ľudia sa musia izolovať. Aby bolo testovanie účinné, musí byť časté, rozšírené a ľahko dostupné.