 Štvrtok 11.9.2025
 Zo zahraničia

11. septembra 2025

Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali kancelárie poslanca AfD, ktorého obvinili z prijímania úplatkov z Číny



Nemeckí vyšetrovatelia vo štvrtok prehľadali kancelárie krajne pravicového poslanca Maximiliána Kraha po tom, ako ho parlament zbavil imunity v súvislosti vyšetrovaním podozrenia z prijímania úplatkov z čínskych ...



european_election_germany_46016 676x459 11.9.2025 (SITA.sk) - Nemeckí vyšetrovatelia vo štvrtok prehľadali kancelárie krajne pravicového poslanca Maximiliána Kraha po tom, ako ho parlament zbavil imunity v súvislosti vyšetrovaním podozrenia z prijímania úplatkov z čínskych zdrojov.


Krah z protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) obvinenia z prania špinavých peňazí a úplatkárstva odmietol ako „absurdné, vykonštruované a čisto politicky motivované“. Na sieti X označil prehľadanie svojich kancelárií za „pokus o zastrašovanie“.

Vlani v apríli v Bruseli zatkli bývalého Krahovho asistenta v Európskom parlamente pre podozrenie zo špionáže pre Čínu. Prokurátori tvrdia, že nemecký štátny príslušník Jian Guo pracoval pre čínsku spravodajskú službu od roku 2002, a to aj počas práce v Krahovej bruselskej kancelárii.

Krah, ktorý minulý týždeň vypovedal počas súdneho procesu, poprel, že by o údajnej špionáži svojho asistenta vedel. Drážďanské štátne zastupiteľstvo však začiatkom tohto roka začalo vyšetrovanie proti Krahovi a požiadalo o zrušenie jeho imunity. Vo štvrtok uviedlo, že poslanca vyšetruje „pre obvinenia z prijímania úplatkov ... a prania špinavých peňazí v súvislosti s platbami z Číny“.

Spravodajský týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na vyšetrovací spis informoval, že politik AfD údajne len v rokoch 2019 až 2022 dostal od spoločností blízkych Guovi viac ako 50-tisíc eur.



Zdroj: SITA.sk - Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali kancelárie poslanca AfD, ktorého obvinili z prijímania úplatkov z Číny © SITA Všetky práva vyhradené.

