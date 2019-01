Nemecko 12 miliónmi eur pomôže Rusom, ktorí prežili blokádu Leningradu

Obyvatelia Petrohradu si pripomenuli 75. výročie definitívneho prelomenia blokády Leningradu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Berlín 27. januára (TASR) – Nemecko poskytne 12 miliónov eur na pomoc občanom Ruska, ktorí prežili blokádu Leningradu, terajšieho Petrohradu, v rokoch 1941-44. Toto gesto je "," píše sa v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Nemecka a Ruska - Heika Maasa a Sergeja Lavrova -, o ktorom v nedeľu informovala agentúra DPA.Pomocou týchto finančných prostriedkov sa bude modernizovať nemocnica pre vojnových veteránov, v ktorej sa starajú o ešte žijúce obete blokády. Nemecká vláda okrem toho podporuje zriadenie nemecko-ruského centra v Petrohrade.," uvádzajú ďalej Maas a Lavrov.Blokáda Leningradu trvala od 8. septembra 1941 do 27. januára 1944. Na príkaz Adolfa Hitlera mali byť obyvatelia mesta systematicky vyhladovaní. V dôsledku hladu, chladu a chorôb, ale aj ostreľovania zomrel počas obkľúčenia približne milión civilistov, čo bola vtedy tretina obyvateľov Leningradu.Podľa agentúry AFP žije v súčasnom Petrohrade ešte zhruba 86.000 ľudí, ktorí prežili jeho obliehanie.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v samostatnom vyhlásení uviedla, že táto iniciatíva je "", no Nemecko by malo odškodniť všetkých, ktorí prežili obliehanie Leningradu. Pripomenula, že Nemecko predtým zaplatilo každej obeti obliehania židovského pôvodu odškodné v prepočte 2500 eur.