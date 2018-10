Nemecko a Británia chcú zintenzívnť spoluprácu vo vojenskej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minden 5. októbra (TASR) - Nemecko a Veľká Británia deklarovali v piatok záujem o zintenzívnenie spolupráce vo vojenskej oblasti s cieľom posilniť bezpečnosť v Európe a obranu pred teroristickými hrozbami.Ministri obrany oboch krajín, Ursula von der Leyenová a Gavin Williamson, potvrdili interes o posilnenie európskeho piliera Severoatlantickej aliancie (NATO) a podpísali v Augustdorfe v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko dokument "", ktorý predpokladá aj spoluprácu pri obrane pred kybernetickými útokmi a zintenzívnenie kooperácie v zbrojárstve.Hosť z Londýna pri tejto príležitosti podčiarkol, že v období brexitu ide o priekopnícky krok premosťovateľov a že v budúcnosti by sa malo stavať na veľmi dlhej dvojstrannej spolupráci na úrovni príslušníkov ozbrojených síl.Obe strany v signovanom dokumente potvrdili, že NATO ostáva základným kameňom bezpečnosti v Európe, a poukázali aj na mnohonárodnú misiu v Iraku, ktorá vojensky porazila džihádistov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS), na možnosti spolupráce pri riešení teroristických ohrození, nebezpečenstiev súvisiacich s radikalizáciou a extrémizmom, ako aj v sfére výcvikových a tréningových mimoeurópskych misií.Williamson ešte pred návštevou Nemecka vyhlásil, že jeho krajina nestiahne úplne svojich vojakov z nemeckého územia ani po odchode z Európskej únie, ako sa to istý čas zvažovalo.Stovky britských vojakov by mali aj po marci 2019 zostať v nemeckých mestách Minden, Paderborn/Augustdorf, Mönchengladbach a Dorsten/Wulfen, aj keď počet príslušníkov ozbrojených síl Spojeného kráľovstva v iných častiach starého kontinentu sa má po brexite výrazne znížiť.