Nemecko a Čína uzavreli obchodné dohody za 20 miliárd eur

Archívna snímka, Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a čínsky premiér Li Kche-čchiang v pondelok na stretnutí v Berlíne zdôraznili význam mnohostranného obchodu, ktorý je prospešný pre všetkých. Nemecko a Čína sa držia pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), vyhlásila kancelárka bez toho, aby sa priamo odvolala na prehlbujúci sa obchodný konflikt s USA, ktoré zaviedli alebo zvýšili clá na import z Európy aj z Číny.povedala na spoločnej tlačovej konferencii s čínskym premiérom. Ten odmietol obvinenia zo zhoršenia ľudských práv vo svojej krajine. Rozhovory s Nemeckom o tejto otázke budú pokračovať, povedal.Obe krajiny v pondelok zároveň podpísali obchodné dohody v hodnote 20 miliárd eur. Čínsky premiér vyhlásil, že sú dôkazom, ako môžu národy spolupracovať. Okrem viacerých projektov spolupráce medzi vládnymi agentúrami, aj veľké firmy ako sú BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens a Bosch oznámili dohody a partnerstvá.povedal Li Kche-čchiang.V piatok (6.7.) zaviedol americký prezident Donald Trump 25-% colné sadzby na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD (28,84 miliardy eur) ako odpoveď na sťažnosti, že Peking kradne alebo núti americké spoločnosti, aby mu odovzdali technológie. Čína oznámila odvetné sadzby v rovnakej hodnote na celú škálu amerických produktov.Trump od 1. júna uvalil clá aj dovoz hliníka a ocele z Európskej únie (EÚ) a pohrozil ďalšími clami na produkty z EÚ, ako sú automobily, čo by sa veľmi dotklo Nemecka.Americké clá proti Číne už zasiahli automobilku BMW, ktorá v pondelok povedala, že bude musieť zvýšiť ceny SUV vyrábaných v USA a dovážaných do Číny. Peking totiž zvýšil dovozné clá na autá z USA z 15 % na 40 %.povedala Merkelová, podľa ktorej je to jasná ukážka multilaterálneho, vzájomne prepojeného systému, ktorý prináša osoh všetkým, ak sa riadia medzinárodnými pravidlami. Ocenila tiež rozhodnutie Číny uvoľniť pravidlá pre zahraničné investície. Pripomenula však, že je dôležité skutočne vidieť "otvorenie trhu v Číne", po slovách by preto mali nasledovať skutky.V rámci jednej z dohôd, ktoré v pondelok obe strany uzavreli, čínska firma CATL postaví v nemeckom štáte Durínsko továreň na výrobu batérií pre elektromobily BMW. A automobilka BMW zase informovala, že sa dohodla na nákupe batérií v hodnote 4 miliárd eur.Kancelárka Merkelová v tejto súvislosti vyhlásila, že čínska spoločnosť prináša do Nemecka výrobok a technológiu, ktorá predtým nebola k dispozícii. Dodala však:(1 EUR = 1,1789 USD)