Nemecko a Francúzsko sa dohodli, že budú blokovať kryptomenu Facebooku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. septembra (TASR) - Francúzsko a Nemecko sa dohodli na tom, že budú blokovať libru, kryptomenu, ktorú plánuje Facebook. V piatok to uviedlo francúzske ministerstvo financií.Obe vlády v spoločnom stanovisku potvrdili, že "".Francúzsky minister financií Bruno Le Maire vo štvrtok (12. 9.) povedal, že Európska únia (EÚ) by nemala povoliť novú kryptomenu Facebooku. Libra by podľa neho predstavovala riziko pre spotrebiteľov, finančnú stabilitu, ale aj suverenitu európskych štátov.