Nemecko by sa mohlo stať terčom Trumpa pre obchodný prebytok s USA

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. júna (TASR) - Nemecko by sa mohlo stať ďalším terčom Washingtonu, ak Spojené štáty a Čína urovnajú svoj obchodný spor a dosiahnu dohodu, varoval popredný nemecký hospodársky inštitút DIW.Americký prezident Donald Trump by najbližšie mohol zamerať svoju pozornosť na Nemecko, keďže obchodný prebytok Berlína s USA v minulosti pravidelne kritizoval, povedal v sobotu (29.6.) prezident DIW Marcel Fratzscher.povedal pre agentúru DPA.Trump v sobotu oznámil dohodu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o prímerí v obchodnom spore a obnovení rokovaní, počas ktorých nebude zavádzať nové clá na čínsky tovar." povedal Fratzscher a upozornil, že veľký obchodný prebytok Nemecka ho robí ľahkým terčom pre Trumpa.Prezident Trump v minulosti opakovane vyhlásil, že obchodné podmienky vo viacerých krajinách sú nespravodlivé voči americkým firmám a daňovým poplatníkom. A zvlášť vyzval najväčšie európske hospodárstvo - Nemecko, aby znížilo svoj obchodný prebytok s USA.Nemecko zaznamenalo v roku 2018 ďalší rekordný export, už piaty rok po sebe, a to napriek globálnym obchodným sporom.