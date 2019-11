Nemecko by si malo dať pozor na kritiku ECB

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. novembra (TASR) - Je správne, že nová prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová podnikla svoju prvú oficiálnu cestu do Nemecka. Vzdala tak česť bývalému nemeckému ministrovi financií Wolfgangovi Schäubleovi, ktorý bol známym stúpencom nepopulárnej tvrdej fiškálnej disciplíny, uviedli noviny Financial Times (FT).Lagardeovej návšteva v Berlíne podčiarkla jej najťažšiu úlohu: zachrániť a obnoviť akceptáciu politiky ECB, zvlášť v Nemecku. Sama to však nedokáže, nemeckí lídri musia preukázať väčšiu podporu legitimite ECB, napísali FT.Nemci sa už dlho považujú za dobrých občanov EÚ, za ľudí, ktorí sa z historických dôvodov neúnavne angažujú v európskom projekte. Nemecko by si však nemalo myslieť, že je imúnne voči britskej chorobe lživého euroskepticizmu.Dlhodobé, ale mylné reptanie na adresu ECB, či už pre obavy z platobného systému Target2 alebo pre záporné úroky, ktoré sú v Nemecku vnímané akopre sporiteľov, vyvoláva rovnaké znepokojenie ako udalosti pred brexitom v Británii.V Spojenom kráľovstve šírili euroskeptici celé desaťročia dezinformácie bez toho, aby im tí, ktorí tomu lepšie rozumeli, oponovali. Poskytli tak priestor pre rast antieurópskych síl.Aj v Nemecku poskytujú médiá, nekultivované aj kultivované, priestor pre kritiku ECB založenú na nevedomosti, pričom ich spojivom sú údajné záujmy krajiny. Popularita strany Alternatíva pre Nemecko, ktorá je proti euru, tak rastie.Lídri v Spojenom kráľovstve tiež príliš dlho prehliadali hanobenie Európskej únie (EÚ), ignorovali ho alebo dokonca využívali pre vlastné údery proti EÚ. V čase referenda o brexite tak už bolo neskoro presvedčiť dostatok ľudí o skutočných výhodách členstva v EÚ. Nemeckí politici a komentátori by si preto mali dávať pozor na to isté.Je dosť znepokojujúce, že udalosti, ktoré predchádzali brexitu sa istým spôsobom objavujú aj v poprednej ekonomike eurozóny. Nemecko bolo pritom jednou z krajín, ktoré najviac profitovali zo zavedenia eura, vďaka stabilným kurzom a obchodným podmienkam. ECB vynaložia obrovské úsilie, aby udržala domáci dopyt v eurozóne, podporila infláciu a vyhla sa ešte nižším úrokom ako majú v Japonsku a Švajčiarsku.Tento problém presahuje Nemecko. Čím viac občania eurozóny vidia spoločnú centrálnu banku v, tým väčšie riziko to predstavuje pre jej legitimitu.ECB musí zdvojnásobiť svoje úsilie v oblasti komunikácie s verejnosťou v členských štátoch. V ideálnom prípade by národné centrálne banky mali podporovať jej kolektívne rozhodovanie spolu s domácimi politikmi. Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre šírenie dezinformácií. V tejto súvislosti musí Bundesbank urobiť viac, aby naplnila svoju zodpovednosť. A rovnako aj zvyšok nemeckej politickej, hospodárskej a obchodnej komunity.Berlín nominoval Isabel Schnabelovú do Výkonnej rady ECB. Táto vysoko kompetentná ekonómka už dokázala svoju schopnosť zasiahnuť proti nevhodnej rétorike na adresu centrálnej banky. A mala by v tom pokračovať. Nemecko a euro budú mať úžitok z toho, ak ju budú spoluobčania nasledovať.Aj Lagardeová počas návštevy Nemecka zdôraznila, že ECB potrebuje, aby boli všetky členské štáty euroregiónu „na palube“. Teda stáli za politickými rozhodnutiami ECB.Lagardeová tiež v rozhovore pre noviny Die Zeit vyhlásila, že odmieta byť zaškatuľkovaná medzi tzv. holubice, teda zástancov umiernenej politiky, alebo naopak jastrabov, stúpencov tvrdej línie. Namiesto toho chce byť rozvážnou "sovou".Zástupcovia Nemecka v Rade guvernérov ECB, ako aj mnohí politici a ekonómovia totiž kritizovali holubičiu politiku ECB v súvislosti so zápornými úrokmi a masívnym nákupom dlhopisov pod vedením predchádzajúceho prezidenta Maria Draghiho."Dúfam, že budem sova. Mám rada sovy. Sú to veľmi múdre zvieratá," dodala.