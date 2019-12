Nemecko chce nájsť trvalé riešenie na obsadenie odvolacieho senátu WTO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecko chce nájsť východisko zo situácie, v ktorej sa ocitla Svetová obchodná organizácia (WTO) po tom, ako USA začiatkom týždňa oznámili, že nepodporia pokračovanie odvolacieho senátu WTO.Odvolací orgán, ktorý sa niekedy nazýva najvyšší súd svetového obchodu, sa zvyčajne skladá zo siedmich sudcov. Ale administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa už viac ako dva roky blokuje vymenovanie nových sudcov do senátu, ktorý rozhoduje v obchodných sporoch, a 10. decembra dvom z troch zostávajúcich sudcov vypršal mandát. Odvolací senát tak už nemá kvórum potrebné na prerokovanie prípadov.Trumpovi sa nepáčia rozhodnutia WTO z minulosti, pred jeho nástupom do úradu. Jeho administratíva tak vystupňovala útoky na organizáciu zodpovednú za ochranu medzinárodného obchodného systému založeného na pravidlách.Washington dokonca obvinil sudcov z odvolacieho senátu WTO pre urovnanie sporov z dysfunkcie a prekročenia ich mandátu a tvrdí, že ich rozhodnutia porušujú národnú suverenitu.Hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí v stredu uviedla, že cieľom Berlína je nájsť do júna trvalé riešenie na zloženie odvolacieho senátu, ktorý potrebuje minimálne troch sudcov.Medzitým sa však chce Nemecko spoločne s Európskou úniou (EÚ) pokúsiť nájsť aspoň dočasné riešenie, ako uviedla hovorkyňa, pričom dodala, že Berlín dúfa, že do júnovej ministerskej konferencie WTO sa nájde aj trvalé riešenie.